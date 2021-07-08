На Камчатке открылись пункты оказания помощи семьям пассажиров Ан-26

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала оказание помощи родственникам погибших пассажиров самолета Ан-26, который разбился при заходе на посадку в поселок Палана Забайкальского края, сообщает надзорное ведомство.

"В рамках организованной проверки соблюдения прав родственников, чьи близкие погибли в авиакатастрофе, а также в целях оказания им правовой помощи организованы пункты приема в поселке Палана, в Елизово и в Петропавловске - Камчатском", - говорится в сообщении.

Адреса и телефоны, по которым могут обратиться близкие погибших, указаны на сайте прокуратуры.

Как сообщалось, с родственниками погибших также работают психологи. В четверг в Палану на помощь коллегам дополнительно прилетят три психолога по линии МЧС России.

Семья каждого погибшего в крушении самолета Ан-26 на Камчатке получит общую выплату в размере 3 млн 525 тысяч рублей.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.