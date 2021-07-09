Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

На Камчатке возобновили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке в пятницу с рассветом возобновилась поисковая операция на месте крушения пассажирского Ан-26, разбившегося возле поселка Палана, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

"Поисковые работы возобновлены", - говорится в сообщении.

Поиски "черных ящиков" самолета и тел погибших спасатели приостанавливали на ночь.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается. Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Камчатка Ан-26

Новости по теме

Новости

Штрафы за загрязнение воздуха внесут в КоАП

Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Метро в Челябинске достроят по комбинированной схеме за три-четыре года

Поезд врезался в трактор на переезде в Волгоградской области

Около 40 туристов застряли из-за размытой дороги в горах КЧР

Пандемия коронавируса

В РФ менее 1% привитых двумя компонентами вакцины заболевают COVID-19

Что произошло за день: четверг, 8 июля

Марию Алехину снова арестовали на 15 суток

Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');