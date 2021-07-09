На Камчатке возобновили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке в пятницу с рассветом возобновилась поисковая операция на месте крушения пассажирского Ан-26, разбившегося возле поселка Палана, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

"Поисковые работы возобновлены", - говорится в сообщении.

Поиски "черных ящиков" самолета и тел погибших спасатели приостанавливали на ночь.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается. Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.