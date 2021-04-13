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Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вакцинацию от COVID-19, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Святейший патриарх привился в марте одной из отечественных вакцин, чувствует себя хорошо", - сказал Легойда, отвечая на вопрос агентства.

Он также отметил, что от коронавируса сейчас прививаются многие священники и архиереи Русской православной церкви.

Хроника 09 января 2020 года – 13 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
РПЦ патриарх Кирилл коронавирус

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