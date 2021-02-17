Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:50Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

В России коронавирусом переболели 4246 священников и монахов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - С начала пандемии в России переболели COVID-19 в общей сложности 4246 клириков и монашествующих, от коронавирусной инфекции или ее последствий умерли 147 человек, сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле.

В числе умерших 14 клириков приходов Москвы, 109 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий (региональных монастырей, подчиненных непосредственно патриарху).

С 10 по 17 февраля в епархиях умерли два клирика с коронавирусной инфекцией.

Среди переболевших 396 клириков Москвы, 2956 клириков епархий России и 894 клирика и насельника ставропигий.

На 17 февраля продолжают лечиться 277 священников и монахов, в том числе 12 клириков Москвы, 263 клирика региональных епархий и двое из числа клириков и насельников ставропигий.

Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
РПЦ Москва патриарх Кирилл коронавирус

Новости по теме

Новости

Росстат отметил продолжение роста цен на подсолнечное масло

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

ВС напомнил об уголовном наказании для болеющих COVID-19 при нарушении санэпиднорм

Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');