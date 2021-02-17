В России коронавирусом переболели 4246 священников и монахов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - С начала пандемии в России переболели COVID-19 в общей сложности 4246 клириков и монашествующих, от коронавирусной инфекции или ее последствий умерли 147 человек, сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле.

В числе умерших 14 клириков приходов Москвы, 109 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий (региональных монастырей, подчиненных непосредственно патриарху).

С 10 по 17 февраля в епархиях умерли два клирика с коронавирусной инфекцией.

Среди переболевших 396 клириков Москвы, 2956 клириков епархий России и 894 клирика и насельника ставропигий.

На 17 февраля продолжают лечиться 277 священников и монахов, в том числе 12 клириков Москвы, 263 клирика региональных епархий и двое из числа клириков и насельников ставропигий.