Десять тысяч паломников приняли участие в Крестном ходе на Урале

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крестный ход в память о расстреле императорской семьи в июле 1918 года состоялся в Свердловской области в ночь на пятницу, в нем приняли участие 10 тыс. человек, сообщает Екатеринбургская епархия.

Крестный ход начался сразу после ночной божественной литургии. Паломники прошли от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

"Молитвами царской семьи мы все-таки прошли, и очень радостно на душе. (...) Тысячи (приняли участие - ИФ), может быть чуть меньше, чем обычно. Но я этот Крестный ход узнаю, он вот такой, какой он всегда у нас - массивный, широкий", - сказал журналистам по итогам мероприятия руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Ранее сообщалось, что с 12 по 20 июля в Свердловской области пройдут "Царские дни", состоятся церковные богослужения и традиционный крестный ход до Ганиной ямы.

По данным Екатеринбургской епархии, все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных норм. Участникам, в частности, раздадут маски, а во время службы в храме людям будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

Также епархия планировала с помощью помощников обеспечить на мероприятиях социальную дистанцию.

В то же время в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали "Интерфаксу", что считают нецелесообразным проведение такого мероприятия, поскольку массовые мероприятия увеличивают риск распространения коронавирусной инфекции.

Крестный ход - одно из ключевых событий "Царских дней", проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови.

В 2018 году участниками крестного хода в ночь 100-летия расстрела царской семьи стали 100 тыс. человек, в 2019 - около 60 тыс. человек.