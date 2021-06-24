Мурашко призвал отказаться от алкоголя в жару, пить воду, не переедать

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В жару следует отказаться от употребления алкоголя, сладких газированных напитков, не переедать, носить легкую одежду, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Во время жары нужно соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем со здоровьем: необходимо пить больше простой воды, откажитесь от сладких, газированных напитков, напитков, содержащих кофеин. Недопустимо употребление алкоголя в жару, он способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушения ритма", - сказал Мурашко журналистам в четверг.

Он посоветовал носить "максимально легкую, комфортную, обеспечивающую вентиляцию" одежду, не переедать, сократить пребывание под открытым солнцем.

"Если почувствовали слабость, тошноту, головокружение, как можно скорее переместитесь в прохладное место, выпейте воды, отдохните. Если симптомы не проходят, вызовите врача", - сказал министр.

Он также призвал не забывать, что продолжается распространение коронавируса, и чтобы обезопасить себя стоит пройти вакцинацию.

По словам министра, "на фоне жары происходят изменения в организме, которые могут быть опасны, способствовать обострению заболеваний, особенно уязвимы пациенты с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью".

В центральной России установилась необычайная жара. В пятницу, 25 июня, в Москве днем ожидается 34-36 градусов, в субботу днем воздух прогреется до 33-35 градусов.

В Гидрометцентре полагают, что такая погода погода в столице продержится до конца недели.