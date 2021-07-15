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Экспертиза останков жертв авиакатастрофы на Камчатке займет 1,5 месяца

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Московские специалисты проведут генетическую экспертизу останков погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке в течение примерно полутора месяцев, сообщается в четверг на сайте правительства Камчатского края.

"По поручению министерства здравоохранения РФ генетическое исследование должно быть выполнено в кратчайшие сроки. Срок проведения экспертизы первых образцов биоматериала, доставленных в Москву, займет порядка 1,5 месяцев", - приводятся в сообщении слова начальника Камчатского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Ирека Зиганшина.

Зиганшин отметил, что исследования проходят в генетической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр судебно-медицинских экспертиз" Минздрава России г. Москва.

"При обнаружении фрагментов тел в дальнейшем их образцы также будут направлены в Москву для исследований", - добавил начальник краевого бюро.

После установления родства погибших их семьям выдадут медицинские справки о смерти.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших и "черный ящик" самолета на месте крушения уже обнаружили. Расследуется уголовное дело.

Камчатский край

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