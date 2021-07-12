Губернатор Камчатки назвал нормальным состояние черного ящика разбившегося Ан-26

Бортовой самописец можно будет расшифровать

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бортовой самописец разбившегося на прошлой неделе на Камчатке Ан-26 в нормальном состоянии и подлежит расшифровке, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Владимир Солодов.

"Черный ящик был обнаружен в море в непосредственной близости от места катастрофы. Состояние приемлемое. Продолжается поиск второго самописца", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось об обнаружении в море лишь обломков корпуса черного ящика самолета. Блоки хранения и обработки информации считались утраченными.

По словам Солодова, найденный самописец передан правительственной комиссии. Его содержимое изучат эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

Кроме того, в районе катастрофы продолжается поисковая операция. Одновременно проводятся экспертизы найденных останков погибших.

"На месте работают представитель Следственного комитета. Все останки собираются и передаются на процедуру генетической идентификации. Эта работа продолжается", - сказал глава региона.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие".

На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших на месте крушения уже обнаружили. Расследуется уголовное дело.