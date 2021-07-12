Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:58Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 799 607+339 608

Губернатор Камчатки назвал нормальным состояние черного ящика разбившегося Ан-26

Бортовой самописец можно будет расшифровать

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бортовой самописец разбившегося на прошлой неделе на Камчатке Ан-26 в нормальном состоянии и подлежит расшифровке, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Владимир Солодов.

"Черный ящик был обнаружен в море в непосредственной близости от места катастрофы. Состояние приемлемое. Продолжается поиск второго самописца", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось об обнаружении в море лишь обломков корпуса черного ящика самолета. Блоки хранения и обработки информации считались утраченными.

По словам Солодова, найденный самописец передан правительственной комиссии. Его содержимое изучат эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

Кроме того, в районе катастрофы продолжается поисковая операция. Одновременно проводятся экспертизы найденных останков погибших.

"На месте работают представитель Следственного комитета. Все останки собираются и передаются на процедуру генетической идентификации. Эта работа продолжается", - сказал глава региона.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие".

На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших на месте крушения уже обнаружили. Расследуется уголовное дело.

Камчатский край Владимир Солодов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 25 140 заразившихся коронавирусом

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

Что произошло за день: воскресенье, 11 июля

В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

Прошедший близ Крыма эсминец Defender достиг Гибралтарского пролива

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');