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У командира экипажа разбившегося Ан-26 было 3,3 тыс. часов налета

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - У экипажа разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 был большой опыт работы, сообщается во вторник на сайте правительства Камчатского края.

"Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по организации летной работы Камчатского авиационного предприятия Сергея Горба.

Он отметил, что Никифоров имел 3 300 часов налета, а за время своей работы в качестве командира (два последних года) он налетал порядка 750 часов, что говорит о внушительном опыте.

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"Второй пилот, Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже являлся профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Он летал больше года. Бортмеханик Рюстем Завгаров – старожил предприятия. Он наиболее опытный в команде экипажа. Штурман Владимир Садиев у нас работал относительно недавно, однако имел большой опыт работы в государственной военной авиации. К нам он пришел работать после окончания контракта службы в армии", - сказал представитель авиакомпании.

По его словам, команда экипажа вместе летала достаточно давно, благодаря чему сформировался слаженный коллектив понимающих друг друга специалистов. В северные районы и по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана они летали не раз.

"В авиации существует такое понятие, как "провозка", когда командиры и члены экипажа после трудоустройства совершают облет всех аэродромов региона и хорошо знают условия и район полетов. В Палану экипаж летал много раз. Поэтому с уверенностью могу сказать, что данный маршрут для потерпевшего крушение Ан-26 был хорошо известен", - добавил Горб.

Падение Ан-26

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем Ан-26, принадлежащего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в это время вблизи аэропорта назначения были сложными.

После нескольких часов поисков одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки, вторая – замечена в море приблизительно в 4 км от побережья. На борту находились 28 человек.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Ан-26 Камчатка

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