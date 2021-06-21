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Тело заключенного нашли в ярославской колонии, где избивали осужденных

В качестве одной из приоритетных версий СК рассматривает самоубийство

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники исправительной колонии №1 Ярославля обнаружили на территории учреждения заключенного без признаков жизни, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по региону.

На место происшествия вызвали медиков, но реанимационные мероприятия результатов не дали. Причины смерти заключенного устанавливаются. Проводится проверка, добавили в пресс-службе.

В управлении СКР по региону агентству сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося. "В качестве одной из приоритетных версий рассматривается суицид", - сказали в пресс-службе ведомства.

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ИК-1 известна громким уголовным делом, связанным с избиением осужденных.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, которое получила адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт" (признан в РФ иноагентом). На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками.

По данным следствия, сотрудники ИК-1 в июне 2017 года избили осужденного Макарова, отбывающего наказание в исправительном учреждении. Он получил травмы, не повлекшие вреда здоровью.

19 ноября 2020 года суд признал 11 сотрудников колонии виновными по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Шесть из них получили от 3 до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, но их освободили в зале суда, поскольку они уже провели этот срок под арестом до приговора.

Четверо сотрудников ИК-1 были приговорены к четырем годам лишения свободы, еще один - к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Суд также вынес оправдательный приговор в отношении руководства ИК - Дмитрия Николаева и Игита Михайлова.

В августе прошлого года газета и фонд распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

ФСИН Ярославль

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