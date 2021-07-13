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Суд в Красноярске арестовал имущество Анатолия Быкова на 50 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Красноярске Центральный суд по ходатайстве следствия арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова стоимостью более 50 млн рублей, сообщает региональное управление СКР.

"Среди арестованных объектов: земельный участок площадью более 17 тысяч квадратных метров, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате Красноярского края трехэтажный коттедж, в котором он проживал до задержания; земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров и расположенный на нем "гостевой дом" площадью более 900 квадратных метров; нежилые здания общей площадью более 900 квадратных метров, расположенные в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края", - говорится в сообщении.

Недвижимость арестована в порядке обеспечительной меры по гражданскому иску от потерпевших по уголовному делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова по найму в январе 2005 года. Быкова обвиняют в подстрекательстве к этому преступлению. Потерпевшие потребовали от него денежной компенсации морального вреда.

Расследование дела продолжается. Следствие считает, что за убийство Неколова Быков заплатил киллеру только $10 000, а не обещанные $50 000, объяснив, что исполнитель слишком долго занимался подготовкой убийства.

Причастность к убийству Быков отрицает.

Быков является также фигурантом уголовных дел об организации преступного сообщества и об уклонении от уплаты налогов.

По налоговому делу суд в октябре 2020 года суд арестовал его имущество на сумму 81 млн рублей.

В Красноярске проходит судебный процесс по делу об убийстве бывшего соратника Быкова Александра Наумова и его приятеля в 1994 году.

Бизнесмен и бывший депутат Заксобрания Красноярского края был задержан 7 мая 2019 года. С тех пор он находится под стражей.

Красноярск Анатолий Быков СКР Центральный суд Андрей Неколов

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