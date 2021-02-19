Остающемуся в СИЗО Анатолию Быкову продлили домашний арест

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский суд Красноярска продлил до 26 июля домашний арест предпринимателю и бывшему депутату Анатолию Быкову по делу об организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

При этом Быков сейчас находится в СИЗО, он был арестован по делу о подстрекательстве к убийству, совершенному в 2005 году. 18 февраля Железнодорожный районный суд продлил ему арест до 21 апреля.

Быкова задержали 7 мая 2020 года в Красноярске. 8 мая он был арестован по делу об убийстве Наумова и Войтенко.

22 октября суд перевел его под домашний арест, но на выходе из СИЗО он был снова задержан и арестован уже по другому делу - о заказном убийстве предпринимателя в 2004 году.

27 октября в отношении Быкова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.