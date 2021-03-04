Дело Быкова об убийствах 1994 года начали рассматривать в красноярском суде

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Свердловском районном суде началось первое предварительное заседание по делу бизнесмена и бывшего депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в соучастии в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Да, заседание началось без задержек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, предварительное заседание проходит в закрытом режиме.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил "Интерфаксу", что сегодня планируется рассмотрение ходатайство защиты о суде присяжных, на котором настаивала защита.

Бизнесмена задержали 7 мая прошлого года в Красноярске. 8 мая Быков был арестован и до настоящего времени находится в СИЗО.

По данным следствия, в 1994 году, после конфликта с одним из членов своей преступной группировки Александром Наумовым, Быков заказал его убийство, а также убийство его близкого приятеля Кирилла Войтенко своему знакомому Владимиру Татаренкову.

Весной 2020 года Татаренков и исполнитель убийства Сергей Бакуров, ранее отбывшие наказание за данное преступление, дали показания о том, что еще одним организатором преступления является Быков.

В настоящее время в отношении Быкова также расследуются уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления), п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства) и ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).