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Предварительное заседание суда по делу Анатолия Быкова продолжится 17 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске Свердловский районный суд до 17 марта первое предварительное заседание суда по делу предпринимателя и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда. Быкова судят по обвинению в заказе двойного убийства в 1994 году.

Предварительные слушания продолжаются, суд рассматривает ходатайства, в том числе о передаче дела суду присяжных.

"Быков сегодня подтвердил свое желание на рассмотрение дела судом присяжных", - сказал сотрудник пресс-службы.

В краевой прокуратуре рассказали, что судебное заседание отложили по просьбе прокурора, которому потребовалось время "для подготовки заключения на ходатайство защиты о допущенных нарушениях в ходе следствия".

Предварительное заседание началось 4 марта и прошло в закрытом режиме.

Быкову вменяют заказ убийства члена его преступной группировки Александра Наумова, и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Мотивом следствие считает конфликт участников группы из-за распределения преступных доходов. В мае 2020 года в СК рассказали, что показания на Быкова дал еще один участник группы, который уже отсидел за это убийство.

Быкова задержали 7 мая. Ему также вменяют подстрекательство к убийству, совершенному в 2005 году, и налоговые махинации.

Красноярский край Красноярск Свердловский суд СКР Анатолий Быков

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