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Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение по покушениям 2004 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции по делу о подстрекательствах к убийству по найму и покушении на убийство двух человек по найму, совершенных в 2004 году, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Он вину не признает.

По данным следствия, в 2004 году Быков на почве личных неприязненных отношений решил убить 42-летнего бизнесмена из Красноярска. В своем доме в поселке Удачный Быков встретился со своим знакомым, который согласился совершить преступление за 50 тыс. долларов, а Быков согласился заплатить оговоренную сумму.

Однако до 14 октября 2004 года Быков, также "на почве личных неприязненных отношений", решил убить 38-летнего красноярского бизнесмена, который работал под его покровительством и контролем. Подозреваемый снова у себя дома принял того знакомого, и они договорились, что сначала нужно убить 38-летнего предпринимателя, а убийство 42-летнего отложили.

Исполнитель несколько недель следил за второй жертвой, привлекая помощь еще одного знакомого. 1 ноября 2004 года они ехали в машине по улице Становая в Красноярске. Киллер оттуда на ходу выстрелил не менее 7 раз из автомата Калашникова в предпринимателя, который ехал домой, и не попал.

После этого исполнитель стал следить уже за 42-летним бизнесменом и расстрелял его из пистолета ТТ утром 18 января 2005 года у дома 66 по улице Ады Лебедевой.

Ранее в СК, комментируя это дело Быкова, упоминали только это убийство.

По версии следствия, Быков заплатил киллеру только $10 000, поскольку тот не убил одну из жертв и слишком долго следил за второй.

Обвинение по этому делу Быкову предъявили в августе 2020 года. Тогда он уже находился под стражей по другому делу - о заказе убийства члена его преступной группировки Александра Наумова, и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Мотивом этого преступления следствие считает конфликт участников группы из-за распределения преступных доходов. По этому делу уже начался судебный процесс, дело передали на рассмотрение присяжных.

Быкова задержали 7 мая, с тех пор он находится под стражей. За время ареста ему также вменили уклонение от уплаты налогов.

Красноярск СКР Анатолий Быков

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