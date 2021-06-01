Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минск и Москва договорились о компенсации белорусской стороне потерь от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В публикации отмечается, что на встрече президентов Белоруссии и РФ в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему.

Лукашенко отмечает, что Белоруссия и Россия движутся к сближению налоговых систем.

"Речь идет о сопряжении двух систем (налогообложения - ИФ). И вопрос прослеживаемости уплачиваемости НДС - насколько я понимаю, не должно у вас быть никакой настороженности. Не надо ничего здесь бояться. Все будет на равных условиях. Мы будем видеть все, что в России - они будут видеть все, что у нас. Чтобы было доверие - без этого мы никуда не двинемся", - заявил Лукашенко, которого цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

Белорусский президент во вторник проводит совещание с госаппаратом по итогам прошедших в минувшие выходные в Сочи переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров было сближение налоговых законодательств двух стран.

Ранее Лукашенко обсуждал с Путиным на недавних переговорах в Сочи компенсацию потерь белорусской стороны от реализации налогового маневра. "Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества", - сообщало госагентство БелТА во вторник.

В конце 2018 года тогдашний премьер-министр Беларуси Сергей Румас выступил с инициативой о компенсации белорусской стороне издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Белорусские власти заявляли, что издержки Минска от реализации налогового маневра в виде удорожания поставок нефти из РФ и поэтапного отказа от экспортных пошлин на нефтепродукты составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах.

В ответ на инициативу Румаса теперь уже бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил идею углубления интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства.

Ожидалось, что в декабре 2019 года, к 20-летию создания Союзного государства, пакет "дорожных карт" подпишут президенты двух стран. Однако в конце декабря разразился очередной двусторонний нефтяной кризис, который привел к отсутствию поставок российской нефти в Беларуси в течение первого квартала 2020 года.