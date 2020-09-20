В Союзном государстве сообщили о прогрессе по компенсации налогового маневра РФ для Белоруссии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Движение по компенсации российского налогового маневра для Белоруссии есть, стороны достигли некоторого взаимопонимания в этом вопросе, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в воскресенье.

"Движение есть. Насколько оно будет быстрым и насколько быстро даст результаты, мне скащать трудно. Но движение началось. Мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше", - сказал Рапота.

Он добавил, что "решать эту проблему в любом случае придется".

"Это понимание есть. И это заставляет обе стороны работать", - считает госсекретарь.

Как сообщалось, Госдума РФ приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли в июле 2018 года. Налоговый маневр в РФ привел к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

Министерства связи Белоруссии и России также пообещали решить вопрос союзного роуминга к концу 2020 года.

Как сообщалось, Минсвязи Белоруссии и Минцифры России провели в четверг, 17 сентября, видеоконференцию по вопросу отмены роуминга между странами.