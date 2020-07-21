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Потери Белоруссии в 2021 году от налогового маневра в РФ оценили в $145 млн

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Потери белорусской экономики от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ в 2021 году составят порядка 350 млн белорусских рублей ($145 млн по прогнозному курсу 2,4 белорусских рубля за доллар), сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн белорусских рублей", - сказал премьер-министр в ходе заседания президиума Совмина при рассмотрении проекта бюджета на 2021 год. Его слова приводит госагентство БелТА.

Белоруссия Россия

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