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Обнаружены обломки второго черного ящика Ан-26 на Камчатке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены обломки второго бортового самописца разбившегося самолета, сообщили "Интерфаксу" в администрации поселка Палана.

"Найдены обломки корпуса самописца. Он не цельный, поврежден, отсутствует блок обработки и хранения информации", - сказал собеседник агентства.

"Продолжаются поиски составных частей "черного ящика". "Без утерянного блока расшифровать его не удастся", - сказали в администрации.

По уточненным данным, обломки самописца обнаружены в воде.

"Обломки сильно фрагментированы. Их подняли водолазы. Найти блок обработки информации им не удалось", - сказал источник.

Ранее в пятницу сообщалось об обнаружении первого бортового самописца.

"Обнаружен один из "черных ящиков", при первичном осмотре без критических повреждений", - сообщили "Интерфаксу" в администрации поселка Палана.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.

Возбуждено уголовное дело.

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