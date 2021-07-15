Дело об убийстве бывшего мэра Киселевска дошло до суда

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Кемеровский областной суд направлено уголовное дело предполагаемых участников банды, которая в 31 октября 2019 ноября совершила вооруженный налет на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщила областная прокуратура. Лаврентьев тогда отстреливался, убил главаря банды и сам погиб.

По делу проходят два участника банды и мужчина, в банде не состоявший, но участвовавший в одном из ее преступлений. Всем троим вменяют ч. 2 ст. 209 УК (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершенных ею нападениях).

Первых двоих обвиняют в совершении пяти особо тяжких преступлений, третьего - в совершении одного преступления. Вину ни один не признал.

Следствие установило, что банда действовала в регионе с 2013 по 2019 год, в нее входили жители Прокопьевского и Беловского района. Участники банды совершили больше десятка грабежей и разбоев, в том числе в Междуреченске, Белове и Киселевске. Активные члены банды были задержаны вскоре после гибели главаря в перестрелке с экс-мэром Киселевска.

Ранее в суд было направлено дело в отношении еще одного участника этих преступлений. Он заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал о не известных следствию эпизодах и показал место хранения оружия и боеприпасов.

Лаврентьев был убит 31 октября 2019 года во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш. Как тогда рассказали в СК, жена бывшего чиновника заметила из окна силуэты во дворе и свет фонарика. Лаврентьев вышел из дома с ружьем и выстрелил, после чего его убили. Оказалось, что он успел застрелить одного из налетчиков - Марата Гарипова, начальника спасательной группы из Белова.

Вскоре были задержаны двое ранее не судимых жителей Белова, которым было 39 и 45 лет. Их заподозрили в участии в нападении на дом Лаврентьева. У них нашли тайник с золотом и оружием. По версии следствия, они состояли в банде.

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, в 2018 году ушел в отставку по собственному желанию.