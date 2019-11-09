У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кемеровские следователи, занимающиеся расследованием убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лавреньева, обнаружили схрон с оружием.

Как сообщает пресс-центр Следственного комитета РФ, тайник был найден в хозпостройке на территории домовладения одного из задержанных.

Схрон был тщательно укрыт: под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности. Внутри холодильника обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, наручники, перчатки, маски, в одном из пакетов находились изделия, предположительно, из золота.

31 октября неизвестные застрелили Лаврентьева во дворе его дома в поселке Верх-Чумыш, перед этим экс-мэр успел смертельно ранить одного из нападавших.

Знакомые с ситуацией источники сообщали агентству "Интерфакс", что погибшим налетчиком был Марат Гарипов, работавший начальником спасательной группы в городе Белово.

5 ноября пресс-служба СК по Кузбассу сообщила о задержании двух ранее не судимых мужчин 39 и 45 лет из города Белово, подозреваемых в нападении на дом Лаврентьева, оба они взяты под стражу.

Возбуждено дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Основная версия - попытка разбойного нападения.

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, в 2018 году ушел в отставку по собственному желанию.