Курганские власти призвали перевести на удаленку беременных женщин

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области из-за роста числа зараженных COVID-19 рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на дистанционный режим работы, сообщает в четверг региональный оперштаб.

"Решение продиктовано тем, что для будущих мам крайне важно в период вынашивания малыша оставаться здоровыми и не болеть. (...) Поэтому мы рекомендуем отпустить беременных женщина на дистант, если это возможно", - сказала исполняющая обязанности директора областного департамента здравоохранения Елены Островских.

C 19 июля по согласованию с работодателем беременные могут работать из дома.

В регионе с июня регистрируется рост числа зараженных коронавирусом. Режим повышенной готовности в области действует до особого распоряжения.