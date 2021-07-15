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Курганские власти призвали перевести на удаленку беременных женщин

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области из-за роста числа зараженных COVID-19 рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на дистанционный режим работы, сообщает в четверг региональный оперштаб.

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"Решение продиктовано тем, что для будущих мам крайне важно в период вынашивания малыша оставаться здоровыми и не болеть. (...) Поэтому мы рекомендуем отпустить беременных женщина на дистант, если это возможно", - сказала исполняющая обязанности директора областного департамента здравоохранения Елены Островских.

C 19 июля по согласованию с работодателем беременные могут работать из дома.

В регионе с июня регистрируется рост числа зараженных коронавирусом. Режим повышенной готовности в области действует до особого распоряжения.

Хроника коронавируса. Июль.

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Курганская область коронавирус

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