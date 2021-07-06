Минздрав рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на беременных

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы. Об этом сообщается в новой версии методических рекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19 на сайте Минздрава.

"Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных о том, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода. Регистр CDC, содержащий большую часть данных о вакцинированных во время беременности, в настоящее время насчитывает более 114 тыс. женщин (данные на 17 мая 2021 г.). Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у не вакцинированных пациенток. Был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы", - говорится в рекомендациях.

В Минздраве сообщают, что частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной: не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19 во время беременности, по сравнению с невакцинированными. Также отмечается, что у невакцинированных беременных женщин, заболевших COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20%, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (6%). Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности.

Минздрав РФ рекомендует на этапе планирования рождения детей вакцинироваться от COVID-19 мужчинам и женщинам репродуктивного возраста.

"В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время беременности при отсутствии достаточного титра противовирусных антител рекомендовано проведение вакцинации от COVID-19 мужчинам и женщинам репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей. В пользу этого свидетельствует то, что на сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин", - говорится в опубликованных рекомендациях.