На новые пособия беременным и родителям-одиночкам выделили более 46 млрд руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку, сообщает пресс-служба правительства в понедельник.

Соответствующее распоряжение о выделении средств на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.

По поручению президента с 1 июля в России вводятся два новых пособия, которые назначаются с учетом размера дохода семьи.

"Во-первых, это специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребенка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. рублей - 50% прожиточного минимума по региону", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в текущем году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели будет направлено более 10 млрд рублей.

"Во-вторых, специальные выплаты назначены детям от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Получить их смогут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер такого пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что до конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели будет направлено более 36 млрд рублей.

Мишустин на заседании правительства 24 июня сказал, что "такие выплаты - адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении". "Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства", - добавил премьер.

Председатель правительства поручил министру труда Антону Котякову обеспечить детальное информирование граждан о возможности получать новые выплаты.