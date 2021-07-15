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В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID

Скончался 791 пациент, заболели еще 25,3 тыс. человек

В России установлен очередной антирекорд по числу умерших от COVID
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 293 случая, умер за сутки 791 пациент - это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 101.

За минувшие сутки, по сравнению с данным начала недели, также увеличилось число заболевших коронавирусом, но при этом фиксируется и рост числа выздоровевших: выписаны 21 493 пациента.

В Москве выявили 5 237 новых случаев COVID-19, еще 7 855 пациентов выздоровели. В Московской области выявили 2 444 новых случая и в Санкт-Петербурге - 1 954 случая.

Еще 528 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 484 - в Свердловской области, 468 - в Красноярском крае, 454 - в Воронежской области, 381 - в Крыму, по 376 - в Иркутской области, Пермском крае. Кроме того, 336 случаев - в Омской области, 335 - в Хабаровском крае, 324 - в Брянской области, 322 - в Ростовской области, 298 - в Забайкальском крае, 284 - в Коми, 283 - в Челябинской области, 278 - в Оренбургской области, 276 - в Волгоградской области, 265 - в Алтайском крае, 263 - в Самарской области, по 262 - в Мурманской и Тверской областях, 255 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 млн 882 тыс. 295 случаев коронавирусной инфекции, 146 069 умерших и 5 млн 278 тыс. 976 выписанных.

Хроника коронавируса. Июль.

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