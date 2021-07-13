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В Костромской области обязали привиться от COVID работников сферы услуг и чиновников

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин подписал постановление о введении на территории региона обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Постановление доступно на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинироваться обязаны работники торговли, сферы услуг, сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, общественного транспорта, лагерей и санаториев.

Привиться также обязаны работники МФЦ и культурно-зрелищных, досуговых организаций, а также госслужащие и таксисты.

Первым компонентом вакцины они должны привиться до 15 августа, вторым – до 15 сентября.

Костромская область коронавирус

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