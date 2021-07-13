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В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев подписал постановление, по которому в регионе до 15 сентября текущего года необходимо привить от COVID-19 не менее 60% работников ряда отраслей.

В частности, согласно документу, размещенному на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, обязательной вакцинации подлежат работники торговли, индустрии красоты, салонов бытовых услуг, общественного питания, финансовых и почтовых учреждений, многофункциональных центров, транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты.

Также обязательной вакцинации подлежат работники ЖКХ, культурных, досуговых и рекламных мероприятий.

Кроме того, предписано привить и сотрудников детских развлекательных центров, театров, кино, а также тех, кто занят в организации спортивных мероприятий. Также прививки необходимо сделать государственным и муниципальным служащим.

Отмечается, что охват по прививкам должен составить не менее 60% от общей численности работников организации. Первый компонент вакцины или однокомпонентная вакцина должны быть получены до 15 августа, второй компонент - до 15 сентября.

Исключение делается для тех работников, у кого есть медицинские противопоказания к иммунизации.

По данным ведомства, в целом по краю вакцинировано 33,7% от числа подлежащих иммунизации против COVID-19. Этого недостаточно для предотвращения распространения вируса, отмечается в документе.

В документе также сообщается, что показатель заболеваемости на вторник составляет 2522,8 на 100 тыс. населения. На протяжении четырех недель наблюдается рост числа инфицированных. В частности, с 5 по 11 июля в регионе заразились почти 2,5 тыс. человек, что в 1,3 раза больше, чем неделей ранее. На долю трудоспособного населения приходится 62% заразившихся.

На сайте губернатора и правительства региона со ссылкой на Костарева сообщается, что обязательная вакцинация не касается студентов.

"При согласовании с региональным Минздравом мы пришли к тому, что вакцинировать в указанный период мы сможем порядка 170-200 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова Костарева.

По последним данным регионального оперштаба, всего с начала эпидемии в регионе подтверждено более 65,5 тыс. случаев коронавируса, свыше 2,8 тыс. человек скончались и около 58,3 тыс. пациентов выздоровели.

Полностью иммунизированы почти 272,9 тыс. жителей, в регион совокупно поступило 447,7 тыс. комплектов вакцины. На начало 2021 года в крае проживали около 2,58 млн человек.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Пермский край Коронавирус

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