Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

МИД РФ раскритиковал документ спецдокладчиков ООН по делу Навального

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представленный спецдокладчиками ООН документ по делу российского оппозиционера Алексея Навального политически пристрастный и противоречит положениям кодекса спецпроцедур Совета по правам человека (СПЧ), заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Расцениваем такую позицию спецдокладчиков как предвзятую, политически пристрастную, противоречащую к тому же и положениям кодекса поведения специальных процедур СПЧ, которым ооновские эксперты должны руководствоваться в своей работе. Кроме того, на этом фоне мы не перестаем задаваться вопросом, какое имеют отношение вверенные двум докладчикам мандаты, а именно внесудебная казнь и свобода слова, к имевшей место глобальной политико-информационной кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах на протяжении полугода", - сказала Захарова на брифинге.

В миреЛондон призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в РоссииЧитать подробнее

Она подчеркнула, что ни одна страна и ни одна лаборатория не представили России "никаких доказательств факта так называемого отравления Навального неким не входящим в контрольные списки (...) боевым отравляющим веществом".

"Мы убеждены, что так называемое дело об отравлении Навального якобы химическим оружием является провокацией, которая искусственно вынесена на международный уровень, чтобы создавать в информационном пространстве ложную повестку дня, отвлекающую от подлинно насущных проблем, как инструмент для вмешательства во внутренние дела нашего государства", - сказала Захарова.

"Мы настоятельно призываем Совет ООН по правам человека обратить внимание на неподобающее поведение специальных докладчиков, которые сейчас устроили фарс в Женеве", - добавила она.

В начале марта в Совете по правам человека ООН призвали срочно провести международное расследование отравления Навального с учетом "неудовлетворительной реакции местных органов власти, применения запрещенного химоружия и очевидной картины попыток целенаправленного убийства". Спецдокладчики пришли к выводу, что Россия несет ответственность за отравление Навального и что другие версии произошедшего маловероятны.

МИД РФ ООН Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Пандемия коронавируса

В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');