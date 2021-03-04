МИД РФ раскритиковал документ спецдокладчиков ООН по делу Навального

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представленный спецдокладчиками ООН документ по делу российского оппозиционера Алексея Навального политически пристрастный и противоречит положениям кодекса спецпроцедур Совета по правам человека (СПЧ), заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Расцениваем такую позицию спецдокладчиков как предвзятую, политически пристрастную, противоречащую к тому же и положениям кодекса поведения специальных процедур СПЧ, которым ооновские эксперты должны руководствоваться в своей работе. Кроме того, на этом фоне мы не перестаем задаваться вопросом, какое имеют отношение вверенные двум докладчикам мандаты, а именно внесудебная казнь и свобода слова, к имевшей место глобальной политико-информационной кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах на протяжении полугода", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что ни одна страна и ни одна лаборатория не представили России "никаких доказательств факта так называемого отравления Навального неким не входящим в контрольные списки (...) боевым отравляющим веществом".

"Мы убеждены, что так называемое дело об отравлении Навального якобы химическим оружием является провокацией, которая искусственно вынесена на международный уровень, чтобы создавать в информационном пространстве ложную повестку дня, отвлекающую от подлинно насущных проблем, как инструмент для вмешательства во внутренние дела нашего государства", - сказала Захарова.

"Мы настоятельно призываем Совет ООН по правам человека обратить внимание на неподобающее поведение специальных докладчиков, которые сейчас устроили фарс в Женеве", - добавила она.

В начале марта в Совете по правам человека ООН призвали срочно провести международное расследование отравления Навального с учетом "неудовлетворительной реакции местных органов власти, применения запрещенного химоружия и очевидной картины попыток целенаправленного убийства". Спецдокладчики пришли к выводу, что Россия несет ответственность за отравление Навального и что другие версии произошедшего маловероятны.