Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об увеличении вдвое количества желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции в России, отметил, что много и тех, кто хочет записаться на ревакцинацию.

"Все больше людей хотят сделать прививку от коронавируса. Количество желающих увеличилось почти в два раза. Многие уже хотят записаться на ревакцинацию. Это накладывает дополнительную ответственность на фармацевтическую индустрию", - сказал Мишустин в пятницу в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что от темпов выпуска препаратов зависит жизнь и здоровье россиян.

"Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства. Важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах РФ. Производители вакцин должны выполнять взятые на себя обязательства, понимая, что этот вопрос является приоритетным в условиях распространения коронавируса", - подчеркнул премьер.