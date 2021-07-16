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Вода в Финском заливе прогрелась до плюс 26 градусов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Водоемы в Петербурге прогрелись до температуры южных морей, сообщили в Северо-Западном УГМС.

15 июля температура воды в Неве достигла плюс 25 градусов, в курортной зоне Финского залива - плюс 26 градусов.

Ранее в водоемах города фиксировали в среднем 24 градуса тепла. Как уже сообщалось, вода в реке Ижора достигла 27,8 градуса, что может погубить там рыбу.

По оценке Роспотребнадзора, купаться в Петербурге нельзя ни в одном из водоёмов.

Это лето стало для Петербурга нетипично жарким. Побито восемь температурных рекордов. Согласно прогнозам синоптиков, 30-градусная жара отступит от северной столицы к началу следующей недели.

Петербург Финский залив Ижора Нева Роспотребнадзор

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