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Росприроднадзор предупредил о риске замора рыбы в Ижоре из-за жары

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вода в реке Ижора прогрелась до экстремального уровня и это угрожает существованию рыбы, заявили в северо-западном управлении Росприроднадзора.

"Температура воды в Ижоре выше средних летних значений почти на 10 градусов. Нормальной для реки является температура в 18-20 градусов, а 15 июля этот показатель составил 27,8 градусов. Риск замора рыбы при таких температурных показателях возрастает, так как снижается количество растворенного кислорода в воде", - объяснили чиновники.

Согревание воды также провоцирует рост, а затем отмирание сине-зеленых водорослей. Они поднимаются со дна на поверхность и во время разложения распространяют запах. В результате водоросли можно принять за сброс неочищенных стоков, добавили в управлении Росприроднадзора.

На одном из участков реки инспекторы увидели, что вода приобрела ярко-зеленый цвет, напоминающий краску, что также считается последствием цветения водорослей.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с экспертами ФБУ "Балттехмордирекция" на катере осмотрели акватории рек Ижора, Большая Ижорка и их берега. Инспекторы подтвердили жалобы жителей Колпина на то, что падение бетонного забора одного из местных предприятий привело к сбросу, предположительно, опилок , древесной стружки, на соседний земельный участок. Государственным инспекторам предстоит провести проверку.

Патрулирование водных объектов проводится еженедельно. В ближайшее время специалисты собираются проинспектировать реки Охта и Славянка

Ижора Росприродназдзор Колпино Петербург Ленинградская область

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