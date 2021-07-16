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Синоптики пообещали Москве "пятнистые грозы" и похолодание

Похолодание будет ощущаться как аномальный холод, предупредили в Гидрометцентре

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - К середине следующей недели в столичном регионе температура заметно снизится - до 20...25 градусов, по ощущениям это будет восприниматься как аномальный холод, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в действительности температура воздуха опустится до климатической нормы.

Погода начнет меняться уже в понедельник 19 июля: будет облачно и прогнозируется сильный дождь, но температура воздуха останется все еще высокой, до плюс 29 градусов тепла, рассказал метеоролог.

"Во вторник, 20 июля, с наступлением холодного фронта ожидаются кратковременные дожди, температура 26...28 градусов, а начиная со среды температура возвращается к своей норме, в диапазоне от 20...25 градусов, но это окажется, как обвал небывалого холода, будет казаться, как будто воздушные массы пришли с полюса, потому что изменение погоды ожидается резкое, а москвичи уже, все-таки, привыкли к жаре", - уточнил Вильфанд.

"Несмотря на кратковременные дожди и грозы, фрагментарные, пятнистые, в Москве и Московской области в субботу температура все равно будет высокая - 30...32 градуса", - продолжил он.

В воскресенье ожидается погода преимущественно без осадков, до 33 градусов тепла.

"Пока сохраняется очень жаркая погода, по-прежнему жаркие ночи, где-то около 20 градусов в спальных районах, 23...24 градусов - в центре, это настоящий тепловой стресс, когда человек не успевает отдохнуть и восстановиться даже ночью после этой жары", - сказал Вильфанд.

По предварительным расчетам, после прогнозируемого на следующей неделе ослабления жары до конца июля еще возможно повышение температуры воздуха, "но не до 30-градусных значений, на 1-2 градуса", заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Охлаждающая галерея

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Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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