Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение считает доказанной вину американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов так называемого дела Baring Vostok в хищении денежных средств банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".

"Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью доказательств, представленных в ходе судебного следствия", - заявила государственный обвинитель Ольга Михайлова в ходе прений сторон в Мещанском суде в среду.

В настоящее прокурор продолжает представлять свою позицию по итогу рассмотрения дела в отношении Калви и его коллег. В конце выступления гособвинение назовет наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые.

Дело в отношении Калви рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Кроме американского бизнесмена, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Всем подсудимым вменяется хищение денежных средств путем растраты в особо крупном размере. Никто из них вину не признает.

"Дело Baring Vostok"

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денег ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.