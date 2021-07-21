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Глава ОАК призвал отказаться от самолетов Ан украинского производства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь считает необходимым прекратить эксплуатацию самолетов "Антонова", особенно после недавних аварий.

"Последние аварии и катастрофы, которые были, они подчеркивают, что, конечно, эти самолеты (семейства "Ан" - ИФ) уже нужно из эксплуатации выводить, особенно в условиях разрыва не только военно-технического, но и экономического сотрудничества с Украиной, которая является производителем и разработчиком этих самолетов", - заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что перед ОАК стоит задача с 2023 года наладить серийные поставки самолета Ил-114, так как "машину ждут, она должна прийти на замену всему "антоновскому" семейству, которое достаточно интенсивно уходит".

Недавние аварии с самолетами Ан в России

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших и черный ящик самолета на месте крушения уже обнаружили. Поисковая операция продолжается. Расследуется уголовное дело.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, а 21 июля их выписали. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

ОАК Юрий Слюсарь Украина

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