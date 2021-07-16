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После аварийной посадки Ан-28 двоим потребовалась госпитализация

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Томскую областную клиническую больницу положили двоих из 18 человек, которые перенесли аварийную посадку Ан-28, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализирована девушка 17 лет с сотрясением головного мозга, а также пилот с переломом лодыжки", - сказал он.

По его данным, в ТОКБ привезли 11 из 12 доставленных вертолетом в Томск пассажиров и членов экипажа. Девятерых отпустили лечиться амбулаторно, у них легкие травмы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

16 июля самолет авиакомпании ООО "Сила" пропал с радаров во время регулярного рейса, после шестичасовой задержки вылета. На борту было 18 человек. Самолет нашли, оказалось, что все выжили. Источник "Интерфакса" говорил, что один из пилотов сломал ногу. Очевидцы рассказали, что самолет при посадке перевернулся, но его корпус уцелел.

Сила Томская область Ан-28

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