Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Два грузовых поезда, которые столкнулись в субботу на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области, состояли из 143 вагонов, с рельсов сошли более 90 из них, сообщили "Интерфаксу" в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Грузовые поезда включали в общей сложности 143 единицы подвижного состава: 71 вагон в одном составе и 72 вагона в другом. По предварительной информации, с рельсов сошли более 90 вагонов. Пока нет данных, были они порожними или с грузом", - сообщил собеседник агентства.

К месту аварии вылетел тындинский транспортный прокурор и следственная группа.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту аварии.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в субботу на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак-Эльга на путях необщего пользования. По данным следствия, два человека из числа локомотивной бригады погибли, двое пострадали. Транспортная прокуратура сообщает об одном пострадавшем и двух погибших.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году. В 2020 году новым собственником 100% Эльгинского комплекса стала "А-Проперти" Альберта Авдоляна: весной компания выкупила 51% в проекте у "Мечела" за 89 млрд рублей, а в декабре реализовала опцион на покупку оставшихся 49% у Газпромбанка за 45 млрд рублей. В апреле структура "Ростеха", ООО "РТ-Развитие бизнеса", получила 5% в Эльгинском угольном комплексе. ООО "Эльгауголь" - операционная компания, владеет лицензией на право пользования недрами Эльгинского месторождения.