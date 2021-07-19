В России за сутки выявили еще 24,6 тыс. случаев COVID-19

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 633 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

От коронавируса за сутки скончались 719 пациентов. Наибольшее число в Москве - 103, в Санкт-Петербурге - 102, в Иркутской области - 35. По выздоровлении из больниц по России выписаны 18 764 человека.

В Москве выявили 4 007 новых случаев COVID-19, еще 7 665 человек выздоровели. В Московской области заразились еще 2 504 человека, в Санкт-Петербурге - 1 938.

Еще 531 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Нижегородской области, 492 - в Красноярском крае, по 485 - в Воронежской, Свердловской областях, 407 - в Пермском крае, 405 - в Крыму, 402 - в Иркутской области, 352 - в Омской области, 340 - в Ростовской области, 329 - в Хабаровском крае, 323 - в Забайкальском крае, 308 - в Брянской области, 297 - в Волгоградской области, 294 - в Челябинской области, 289 - в Оренбургской области.

Кроме того, 282 случая зарегистрировали в Коми, 280 - в Самарской области, 269 - в Тверской области, 267 - в Ставропольском крае, 266 - в Алтайском крае, по 260 - в Мурманской области, Приморском крае, 258 - в Тюменской области, 257 - в Астраханской области, 253 - в Ульяновской области, 252 - в Липецкой области, 251 - в Бурятии. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 982 тыс. 766 случаев коронавирусной инфекции, 149 138 умерших и 5 млн 359 тыс. 995 выписанных.