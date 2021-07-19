Инвентаризацию брошенных объектов в России обещали завершить в 2022 году

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инвентаризацию брошенных объектов в России завершат в 2022 году в рамках генеральной уборки страны, заявила на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что генеральная уборка предполагает уничтожение свалок, брошенных кораблей, скважин, промышленных площадок и других объектов накопленного вреда.

"Решая поставленную задачу, мы предложили создать новое нормативное регулирование, при котором собственнику выгоднее ликвидировать накопленный вред самому, пока предприятие живое, или самому утилизировать пришедший в негодность корабль, не затапливая его. Это необходимо, чтобы генеральная уборка не превратилась в бесконечный процесс. Два ключевых пакета проектов федеральных законов уже разработаны правительством", - сказала вице-премьер.

По ее словам, правительство одобрило эти законопроекты в прошлый четверг.

Теперь законопроект о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промышленных площадок дорабатывается по замечаниям государственно-правового управления.

"Большая проблема, которую нужно решать в рамках генеральной уборки, - брошенные объекты, у которых уже нет собственника. Это головная боль государства. Такие объекты нужно выявить, погрузить в реестр, оценить вред здоровью и природе, расставить приоритеты, найти деньги и начать ликвидацию. Но не все так просто. Во-первых, мы не знаем точно, сколько таких объектов. Во-вторых, в стране отсутствует отрасль утилизации промышленных отходов. Мы сталкиваемся с нехваткой профессиональных ликвидаторов и непрозрачным ценообразованием", - добавила Абрамченко.

По ее словам, в настоящее время удалось собрать информацию о 29 тысячах объектов: почти 2 тысячи свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся в непосредственной близости от населенных пунктов; 258 затонувших кораблей, мешающих судоходству в акваториях бухт, 79 из них каждый день видят жители приморских городов; 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважин.

"Сказать сколько еще таких объектов невозможно без полноценной инвентаризации. Эту работу по всем субъектам нужно завершить в 2022 году. Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, будет дана оценка влияния каждого объекта на здоровье людей и окружающую среду. Исходя из этих приоритетов, начнем ликвидацию объектов. Но, уже в этом году 14 первых кораблей будут подняты и утилизированы на Камчатке и еще 4 корабля - в Магаданской области", - подчеркнула вице-премьер.

Она также отметила, что для этой работе важно наладить обратную связь с гражданами.

"Мы запланировали создание единой экологической диспетчерской. Ее прототип фактически был создан в 2020 году, при отработке инцидента на Камчатке, связанного с гибелью гидробионтов. Для граждан важен результат генеральной уборки. Чтобы люди смогли контролировать ее результаты, мы создали на сайте Министерства природных ресурсов страницу, где размещаем отчетные материалы по рекультивации свалок и подъему кораблей в режиме "было/стало", - рассказала Абрамченко.