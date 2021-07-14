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Правительство рассмотрит законопроект о порядке удаления затонувших судов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального закона, устанавливающий порядок удаления затонувшего имущества, сообщила пресс-служба правительства.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка удаления затонувших судов, в том числе установление запрета на затопление судов, определение сроков их удаления и установление требования о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, правительство РФ намерено осенью внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обяжет судовладельцев поднимать затонувшие суда за счет собственных средств.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в начале июля поручила регионам и профильным ведомствам определить перечень таких "горячих точек". Кроме того, Минтрансу было поручено составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника, и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка федерального бюджета. Также, согласно ее поручению, администрации регионов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином должны создать единую базу затопленных судов, которая будет содержать характеристики объектов, собственников и план утилизации объектов.

Профильным ведомствам было поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов, что позволит оптимизировать расходы бюджета и распространить лучший опыт на разные территории.

Президент РФ Владимир Путин в июне предложил направить 20 млрд рублей на очистку рек и внутреннего моря России. Он отметил, что средства должны пойти в том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акваторию рек, а также консервацию и очистку выработанных месторождений и старых нефтегазовых скважин.

РФ

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