Минприроды задумало программу "генеральной уборки" в Арктике

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды, возможно, предложит новую программу по генеральной уборке Арктики, заявил глава ведомства Александр Козлов на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

"Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа. К слову, это ещё полезно для развития туризма. В качестве примера: норвежский Шпицберген в год посещают 70 тысяч туристов, а в национальный парк "Русская Арктика" на земле Франца Иосифа приезжает всего 1 тысяча человек. "Русская Арктика" - это то место, где до сих пор не убраны 10 тысяч тонн бочек", - сказал министр.

Он добавил, что при создании системы обращения бытового мусора не учитывались особенности севера, возникла проблема с ТКО, и министерство поставило перед собой задачу ее решить.

"Второй момент, связанный с мусором - это ликвидация свалок, которые устроены на побережьях и нацпарках", - добавил чиновник.

Еще одной "болевой точкой" Арктики Козлов назвал проблему недопущения техногенных аварий. Он ожидает, что здесь важную роль должна сыграть комплексная система мониторинга качества окружающей среды, концепция которой утверждена правительством. Он считает, что она будет не только контролировать состояние воздуха, почвы и воды и предотвращать их загрязнение, но и поможет "поднять на новый уровень изучение климатических изменений, в частности, таяние многолетней мерзлоты".

!В 90-е годы прошлого века наблюдательная сеть была заброшена. Сейчас мы потихоньку начали ее реанимировать. И наша задача не только ее восстановить, но и расширить. Чтобы минимизировать влияние и прогнозировать природные явления", - добавил министр.

Козлов напомнил, что после майской масштабной аварии на ТЭЦ в Норильске, в законодательство были внесены изменения, которые устанавливают требования к компаниям, ведущим геологическое изучение, разведку, добычу, переработку, транспортировку углеводородного сырья и нефтепродуктов. До конца года к федеральному закону должны быть приняты пять подзаконных актов (Минэнерго, МЧС, Минтранс и два от Минприроды).

В Минприроды ждут от Минфина подготовки правил по распределению средств, взысканных в счет нанесенного вреда, отметил Козлов. "Соответствующие изменения в бюджетный кодекс внесены. Они предусматривают, что деньги зачисляются в федеральный бюджет, и уже из него направляются на реализацию природоохранных мероприятий", - напомнил он.