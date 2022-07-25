"Росгеология" ликвидирует 500 экологически опасных скважин за 3,4 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АО "Росгеология" получило контракт на утилизацию 500 экологически опасных заброшенных скважин, пробуренных для разведки и добычи нефти и газа, говорится в материалах сайта госзакупок.

Стоимость контракта - 3,4 млрд рублей. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" и должны быть завершены в четвертом квартале 2024 года.

Заказчик работ - Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. В техзадании говорится, что в 2022 году "Росгеологии" предстоит ликвидировать не менее 60 скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр и представляющих экологическую опасность.

Также в техзадании указано выявление потенциально опасных скважин и наполнение комплексного федерального реестра полученными сведениями.

В январе вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России выявлено более 1,9 тысячи объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Она добавила, что в течение 2022 года в рамках проекта "Генеральная уборка" должны быть ликвидированы 60 заброшенных скважин, а также подняты с морского дна и утилизированы 68 затонувших судов. На реализацию федерального проекта правительство выделило 20 млрд рублей на период с 2022 по 2024 год, в том числе более 4 млрд рублей на 2022 год.