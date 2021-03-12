ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений, сообщил на итоговой коллегии ведомства директор службы Александр Калашников.

По его словам, уже такая договоренность достигнута с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска.

Он попросил руководителей территориальных органов ФСИН из Арктической зоны "продолжить работу по данному направлению".

В декабре 2020 года говорилось, что ФСИН изучает возможность принудительно направлять заключенных на работы по очистке Арктики от накопленного загрязнения и размещать там модульные бараки. Тогда начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН Елена Коробкова сообщала, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек, а в Архангельской области нужно разобрать 15 незаконных свалок.

"Таким образом, организациям, осуществляющим очистку арктической зоны, предлагается осуществить взаимовыгодное сотрудничество с ФСИН РФ по привлечению к таким работам осужденных к принудительным работам, - сказала тогда Коробкова. - Уголовно-исполнительная система заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы".

В Норильске в мае на ТЭЦ структуры "Норникеля" произошла утечка 21 тонны дизельного топлива, которое попало в реки. "Норникель" уже выплатил назначенную судом компенсацию ущерба в 146 млрд рублей, а ущерб, нанесенный местной фауне, планирует возместить в натуральном виде.

Эту аварию глава Минприроды Александр Козлов упомянул в ноябре 2020 года, когда заявил, что Арктике нужна "генеральная уборка" и ее пора очистить от "ржавеющих бочек и брошенного железа", а также от нелегальных свалок.