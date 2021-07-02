Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Собственников обяжут по закону поднимать затонувшие суда за свой счет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство планирует осенью внести в Госдуму законопроект, который обяжет судовладельцев поднимать затонувшие суда за счет собственных средств, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в правительстве.

"Например, в Приморском крае более 26 затопленных судов имеют конкретных собственников. Они сами должны поднимать корабли, а не перекладывать финансовое бремя на плечи налогоплательщиков", - объяснила Абрамченко через пресс-службу.

Вице-премьер напомнила, что в России запущена "генеральная уборка" водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше, на эти цели по поручению президента будет направлено 20 млрд рублей. Владимир Путин поднял эту тему в середине июня. Он предложил потратить эти деньги на подъем затонувших судов, которые загрязняют акваторию рек, а также на консервацию и очистку выработанных месторождений и старых нефтегазовых скважин.

Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких "горячих точек", которые требуют вмешательства в самое ближайшее время, продолжила Абрамченко.

По ее словам, уже проведена полная инвентаризация кораблей в бухте Нагаева Магаданской области, началась утилизация четырех кораблей, работы планируется завершить в сентябре 2021 года. В Авачинской бухте Камчатского края инвентаризированы 84 судна, начались работы по демонтажу и ликвидации бесхозяйных судов.

Вице-премьет также поручила Минтрансу составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника, и для ликвидации которых требуются деньги из федерального бюджета.

Также, согласно ее поручению, администрации регионов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином должны создать единую базу затопленных судов, которая будет содержать характеристики объектов, собственников и план утилизации объектов. Такой реестр, уточнила вице-премьер, "должен вестись без сложных бюрократических процедур в упрощенном виде".

Профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов, что позволит оптимизировать расходы бюджета и распространить лучший опыт на разные территории.

Минтранс Минприроды Виктория Абрамченко Госдума Владимир Путин Магаданская область Камчатка

Новости по теме

Новости

Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Источник сообщил о самоубийстве мэра Коломны

Пандемия коронавируса

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после взрыва газа в доме

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');