Собственников обяжут по закону поднимать затонувшие суда за свой счет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство планирует осенью внести в Госдуму законопроект, который обяжет судовладельцев поднимать затонувшие суда за счет собственных средств, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в правительстве.

"Например, в Приморском крае более 26 затопленных судов имеют конкретных собственников. Они сами должны поднимать корабли, а не перекладывать финансовое бремя на плечи налогоплательщиков", - объяснила Абрамченко через пресс-службу.

Вице-премьер напомнила, что в России запущена "генеральная уборка" водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше, на эти цели по поручению президента будет направлено 20 млрд рублей. Владимир Путин поднял эту тему в середине июня. Он предложил потратить эти деньги на подъем затонувших судов, которые загрязняют акваторию рек, а также на консервацию и очистку выработанных месторождений и старых нефтегазовых скважин.

Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких "горячих точек", которые требуют вмешательства в самое ближайшее время, продолжила Абрамченко.

По ее словам, уже проведена полная инвентаризация кораблей в бухте Нагаева Магаданской области, началась утилизация четырех кораблей, работы планируется завершить в сентябре 2021 года. В Авачинской бухте Камчатского края инвентаризированы 84 судна, начались работы по демонтажу и ликвидации бесхозяйных судов.

Вице-премьет также поручила Минтрансу составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника, и для ликвидации которых требуются деньги из федерального бюджета.

Также, согласно ее поручению, администрации регионов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином должны создать единую базу затопленных судов, которая будет содержать характеристики объектов, собственников и план утилизации объектов. Такой реестр, уточнила вице-премьер, "должен вестись без сложных бюрократических процедур в упрощенном виде".

Профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов, что позволит оптимизировать расходы бюджета и распространить лучший опыт на разные территории.