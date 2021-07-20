Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с тремя погибшими в Шушенском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник.

"По предварительным данным, утром (во вторник - ИФ) на 5 км автодороги Шушенское-Сизая 22-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил съезд в левый кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли 3 пассажира-женщины, водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Возраст погибших устанавливается. По предварительным данным, они совершеннолетние. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.