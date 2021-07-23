Власти Алушты из-за COVID-19 запретили работу уличных музыкантов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Алушты сообщила, что уличным музыкантам запретили играть на набережной, поскольку вокруг них собираются толпы и это создает риск распространения коронавируса.

Чиновники сослались на указ главы Крыма, "где четко прописано, что в Алуште есть запрет на проведение культурно-массовых мероприятий".

Несколько дней назад на заседании крымского оперштаба по борьбе с коронавирусом прозвучало, что на курортах крыма на набережных выступает много уличных артистов, которые собирают много зрителей. На это было отмечено, что такие "тусовки" приравниваются к культурно-массовым мероприятиям.

По оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Крыму сохраняется напряженная обстановка с COVID-19.