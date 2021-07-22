Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на треть

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Более 4,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это почти на 32% больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 4 287 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 3 254 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 033 человека, или на почти 32%, больше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 102 человек. С начала пандемии скончался 24 791 пациент.

Выздоровели от заболевания за сутки 7 587 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 312 545 человек.

Накануне сообщалось о 8 006 выписанных и 104 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 июля составляет 1 477 871.