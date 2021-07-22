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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:03Заразились
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"Бразильский" штамм коронавируса "гамма" выявлен в РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Бразильский" штамм COVID-19 "гамма" выявлен в России, он, как и "индийский" штамм "дельта", является более заразным, сообщили "Интерфаксу" в научном центре Роспотребнадзора "Вектор" в четверг.

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - сказали в центре.

Там отметили, что "гамма" и "дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

Штаммы "лямбда" и "эпсилон", "относимые к вариантам, вызывающим интерес", на территории РФ не были выявлены, уточнили в центре.

Там рассказали, что в настоящее время "индийский" вариант становится доминирующим во многих странах.

"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", - пояснили в "Векторе".

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.

"Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев", - сказали в "Векторе".

Хроника коронавируса. Июль.

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За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Центр Вектор Коронавирус Бразилия

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