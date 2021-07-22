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В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России зарегистрирована новая экспресс-тест-система для выявления новых опасных штаммов коронавируса - "дельта", "альфа", "бета" и "гамма" за два часа, сообщила в четверг пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

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Тест-система была зарегистрирована в среду, она уже внедрена в производство и готова к серийному производству на площадке ЦСП ФМБА, отмечается в сообщении.

"АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" - тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания", - приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Хроника коронавируса. Июль.

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За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус ФМБА

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