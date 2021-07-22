В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России зарегистрирована новая экспресс-тест-система для выявления новых опасных штаммов коронавируса - "дельта", "альфа", "бета" и "гамма" за два часа, сообщила в четверг пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

Тест-система была зарегистрирована в среду, она уже внедрена в производство и готова к серийному производству на площадке ЦСП ФМБА, отмечается в сообщении.

"АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" - тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания", - приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.