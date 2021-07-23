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В РФ не будут обязывать детей прививаться от COVID для допуска к учебе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В России не планируют обязать детей вакцинироваться от COVID-19 для допуска к учебе, заявил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению (только вакцинированных - ИФ) мы не планируем. Это четкая совершенно позиция всего медицинского сообщества", - сказал Мурашко в интервью российскому обществу "Знание".

По словам главы Минздрава, в России не фиксируют повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей. Случаи инфицирования чаще стали выявлять среди молодых людей до 30 лет из-за их активного образа жизни.

Также Мурашко рекомендовал студентам пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года.

"Пройти вакцинацию перед началом учебного года для лиц, (...) старше 18 лет - это правильная позиция. (...) Мой совет - пройти вакцинацию раньше, до 1 сентября", - сказал министр.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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