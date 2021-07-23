РФПИ обещал ускорить поставки "Спутника V" Аргентине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минздрав Аргентины ускорят поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в страну, 2 миллиона доз первого и второго компонентов вакцины уже одобрено или одобряется к распространению, говорится в совместном заявлении организаций.

Заявление сделано по итогам онлайн-переговоров в пятницу.

"Мы вновь подтверждаем нашу совместную работу, направленную на ускорение поставки вакцины "Спутник V" в Аргентину", - заявили они. Пересматривать достигнутые договоренности стороны не будут.

РФПИ заявил об увеличении производства "Спутника V" уже с сентября этого года.

"Благодаря локализации производства во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран", - отмечается в отдельном сообщении фонда.

Фонд приветствовал настрой Минздрава Аргентины на продолжение работы в рамках ранее заключенного контракта.

В РФПИ отметили, что для фонда приоритетом остается вакцинация россиян, однако организация "активно работает над продолжением бесперебойных поставок "Спутника V".

22 июля аргентинская газета La Naсion сообщила о письме советника президента Аргентины Сесилии Никколини первому заместителю гендиректора РФПИ Анатолию Браверману о критической ситуации с поставками вакцины в страну и об угрозе разрыва контракта. Никколини сообщала об отсутствии поставок второй дозы "Спутника V" и признавалась, что выбор препарата имел геополитические причины.

В Кремле после этого заверили, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам вакцин от коронавируса за рубеж и что принимаются меры по устранению задержек поставок в Аргентину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что приоритетное право на вакцины - у россиян, а в последнее время сознательность граждан растет и они все активнее идут прививаться.

Применение "Спутника V" в Аргентине началось еще в декабре, кроме того, в стране организовано производство этого препарата. В прошлый раз аргентинцы жаловались на нехватку второго компонента российской вакцины в июне.